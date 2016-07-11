أخبار عاجلة

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق الشمالية والشرقية والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا ظهرا مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة وتخف سرعة الرياح خلال الليل وصباح الغد الباكر وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الوسطى والغربية وقد يتشكل الضباب الخفيف. 

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 16 - 30/36 كم/ساعة نهارا تنخفض ليلا إلى 10 - 25/20 كم/ساعة.   

البحر .. متوسط الموج ..قد يضطرب أحيانا نهارا .. بإرتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة أقدام بالعمق قد يصل ستة أقدام أحيانا نهارا .. ويبغ أعلى مد عند الساعة السابعة و17 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشرة و59 دقيقة قبل الظهر  .
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    43      30              85       20 .
> دبي                        44      31              75       15 .
> الشارقة                   45      30              70       15.
> عجمان                    44      30              75       15.
> أم القيوين                45       30             75        15 .
> رأس الخيمة             46       29             70        10 .
> الفجيرة                   42       33             85       30.
> العين                     46       29              60       10 .
> ليوا                       45      30               75       10 .
> الرويس                  41      32               85       25 .
> السلع                    41       32               80       30.
> دلما                      41      33               70       35 .
> طنب الصغرى          38      33               85       45 .
> طنب الكبرى            38      33               85       45 .
> أبوموسى               39       33               80       40.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية