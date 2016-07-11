الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق الشمالية والشرقية والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا ظهرا مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة وتخف سرعة الرياح خلال الليل وصباح الغد الباكر وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الوسطى والغربية وقد يتشكل الضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 16 - 30/36 كم/ساعة نهارا تنخفض ليلا إلى 10 - 25/20 كم/ساعة.

البحر .. متوسط الموج ..قد يضطرب أحيانا نهارا .. بإرتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة أقدام بالعمق قد يصل ستة أقدام أحيانا نهارا .. ويبغ أعلى مد عند الساعة السابعة و17 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشرة و59 دقيقة قبل الظهر .

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 43 30 85 20 .

> دبي 44 31 75 15 .

> الشارقة 45 30 70 15.

> عجمان 44 30 75 15.

> أم القيوين 45 30 75 15 .

> رأس الخيمة 46 29 70 10 .

> الفجيرة 42 33 85 30.

> العين 46 29 60 10 .

> ليوا 45 30 75 10 .

> الرويس 41 32 85 25 .

> السلع 41 32 80 30.

> دلما 41 33 70 35 .

> طنب الصغرى 38 33 85 45 .

> طنب الكبرى 38 33 85 45 .

> أبوموسى 39 33 80 40.