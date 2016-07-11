الإذاعة العامة الإسرائيلية تؤكد اجتماع ليفنى ونادر بكار بجامعة هارفارد

أكدت الإذاعة العامة الإسرائيلية اللقاء الذى تم بين النائبة بالكنيست تسيبى ليفنى، والمتحدث باسم حزب النور نادر بكار، فى شهر أبريل الماضى بجامعة "هارفارد" الأمريكية.

وقالت مصادر مقربة من ليفنى للإذاعة العامة، إن اللقاء تم بالفعل، بينما امتنعت النائبة بحزب المعسكر الصهيونى عن التعقيب على ما نشر حول لقائها المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار.

وكان "اليوم السابع" قد نشر صورا تجمع ليفنى وبكار، خلال لقاء جمعهما سراً داخل جامعة هارفارد الأمريكية، بناءً على طلب الأخير، بعد أن القت ليفنى محاضرة بالجامعة.

بكار يفتح باب التطبيع بين السلفيين و تل أبيب .. قيادى النور المشتاق للسلطة يتجاهل الرد على واقعة لقائه تسيبى ليفنى.. قيادى سلفى يهاجمه:التقاها ليخبرها أنهم بديل الإخوان.. ومصطفى بكرى: أصبح من المطبعين

>

>