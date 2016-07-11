أخبار عاجلة

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الإذاعة العامة الإسرائيلية تؤكد اجتماع ليفنى ونادر بكار بجامعة هارفارد

Google+ Print
الإذاعة العامة الإسرائيلية تؤكد اجتماع ليفنى ونادر بكار بجامعة هارفارد الإذاعة العامة الإسرائيلية تؤكد اجتماع ليفنى ونادر بكار بجامعة هارفارد
أكدت الإذاعة العامة الإسرائيلية اللقاء الذى تم بين النائبة بالكنيست تسيبى ليفنى، والمتحدث باسم حزب النور نادر بكار، فى شهر أبريل الماضى بجامعة "هارفارد" الأمريكية.

وقالت مصادر مقربة من ليفنى للإذاعة العامة، إن اللقاء تم بالفعل، بينما امتنعت النائبة بحزب المعسكر الصهيونى عن التعقيب على ما نشر حول لقائها المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار.

وكان "اليوم السابع" قد نشر صورا تجمع ليفنى وبكار، خلال لقاء جمعهما سراً داخل جامعة هارفارد الأمريكية، بناءً على طلب الأخير، بعد أن القت ليفنى محاضرة بالجامعة.

بكار يفتح باب التطبيع بين السلفيين و تل أبيب .. قيادى النور المشتاق للسلطة يتجاهل الرد على واقعة لقائه تسيبى ليفنى.. قيادى سلفى يهاجمه:التقاها ليخبرها أنهم بديل الإخوان.. ومصطفى بكرى: أصبح من المطبعين
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365