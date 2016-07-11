كاميرون: تيريزا ماي رئيسة لوزراء بريطانيا الأربعاء المقبل

أعلن ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا السابق، تولي تيريزا ماي وزيرة الداخلية، لمنصب رئيسة الوزراء خلفًا له يوم الأربعاء المقبل – حسبما أفادت سكاي نيوز.

وقال كاميرون في تصريحاتٍ لـ«سكاي نيوز»، إنَّ «ماي» من الأكثر المرشحات لتولي المنصب، كرئيسة للوزراء.

وأمس الأحد، انسحبت أندريا ليدسوم إحدى المرشحتين لخلافة ديفيد كاميرون كزعيم لحزب المحافظين ورئيس للوزراء في بريطانيا، من السباق، وذلك بعد تصريحات أساءت فيها لمنافستها تيريزا ماي.

كما قدمت ليدسوم اليوم الاثنين، الاعتذار لـ ماي وزيرة الداخلية البريطانية، على تصريحات سابقة اعتبرت فيها ليدسوم أنها مرشحة أفضل لرئاسة الوزراء لأن منافستها ليست “أما”.