6 حلول للتخلّص من روائح الطهي

يخلّص الشفّاط الكهربائي من روائح الأطعمة في المنزل أثناء الطهي، إلا أنه لا يفي بالغرض المطلوب في بعض الأحيان!

لذا، يقدم لك "سيدتي. نت" مجموعة من الأفكار للحفاظ على رائحة مطبخك منعشة:

1- شغّلي الشفّاط الكهربائي أثناء الطهي، خصوصاً القلي وإعداد الأطعمة الدهنية.

2- وزّعي النباتات الخضراء المستعملة في الطهي كالحبق (الريحان) والنعناع، فهي تزيد من جمالية المكان وتلطّف الأجواء برائحتها.

3- نظّفي سلّة القمامة، يومياً، من خلال رش مطهّر داخلها، مع إمكانية وضع القليل من النشادر حولها لطرد الحشرات المنزلية.

4- اخلطي ربع كوب من الخلّ الأبيض مع كوب من الماء، ودعي الخليط يغلي على النار. علماً بأن رائحة الخلّ القوية تزيل رائحة الأطعمة الكريهة، كالسمك مثلاً.

5- غطّي الأطعمة ذات الروائح النفاذة، أو احفظيها داخل العلب المحكمة جيداً.

6- افتحي النوافذ بعد الفراغ من إعداد الطعام، بهدف تنقية الهواء والقضاء على الروائح غير المرغوب بها.