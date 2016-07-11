لو وزنك زاد بعد رمضان.. "ديلى ميل" تكشف عن أفضل 5 أغذية لعلاج السمنة

بعد انتهاء شهر رمضان المبارك يصاب الكثير من الأشخاص بفرط الوزن واكتساب المزيد من السعرات الحرارية نتيجة الإفراط فى وجبتى السحور والإفطار، وتناول كميات كبيرة من الحلويات والعصائر الغنية بالسكر.

من جانبها كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من الأغذية الرائعة التى تساهم بشكل طبيعى فى الحد من السمنة والتخلص من الوزن الزائد، وتشمل:

1.الأسماك الزيتية مثل السالمون والماكريل والسردين، وكذلك بذور الكتان والمريمية، إذ تساهم فى التخلص من الوزن الزائد نظرا لغناها بالأوميجا-3، حيث تساهم فى تسريع معدلات حرق الدهون، وتساهم فى تثبيط الشهية.

2.سيقان الكرفس: تحتوى على قدر كبير من الألياف والمياه، لذا فهى تساهم فى تعزيز الشعور السريع بالشبع، كما أنها ترفع حرارة الجسم، وتجعله يحرق قدرا أكبر من السعرات الحرارية التى يحتوى عليها.

>3.الشطة الحمراء:تحتوى على مادة الكابسايسين، وهى تساهم فى تسريع معدلات حرق الدهون بنسبة %25 وفقا لأحد الدراسات الحديثة، وبالتالى تساعد على التخلص من الوزن الزائد.

4.الشاى الأخضر: غنى بمضادات الأكسدة وبعض الأحماض الأمينية التى تعزز الشعور بالاسترخاء والهدوء، كما ذكرت بعض الأبحاث أنه يسرع معدلات حرق الدهون نظرا لاحتوائه على أحد مضادات الأكسدة المعروفة باسم "كاتيكين"، وذلك وفقا للمجلة المنشورة بالمجلة "Journal of Nutrition".

5.الشيكولاتة السوداء: رغم مذاقها المر إلا أنها تتمتع بفوائد كبيرة، منها دورها فى الحد من القلق والتوتر وتحسين المزاج وتقليل مستويات هرمون الكورتيزول، وتساهم هذه العوامل معا فى السيطرة على الشهية والحد من الجوع، وبالتالى المساعدة فى التخلص من الوزن الزائد.

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