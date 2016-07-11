أخبار عاجلة

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو وزنك زاد بعد رمضان.. "ديلى ميل" تكشف عن أفضل 5 أغذية لعلاج السمنة

Google+ Print
لو وزنك زاد بعد رمضان.. "ديلى ميل" تكشف عن أفضل 5 أغذية لعلاج السمنة لو وزنك زاد بعد رمضان.. "ديلى ميل" تكشف عن أفضل 5 أغذية لعلاج السمنة
بعد انتهاء شهر رمضان المبارك يصاب الكثير من الأشخاص بفرط الوزن واكتساب المزيد من السعرات الحرارية نتيجة الإفراط فى وجبتى السحور والإفطار، وتناول كميات كبيرة من الحلويات والعصائر الغنية بالسكر.

من جانبها كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من الأغذية الرائعة التى تساهم بشكل طبيعى فى الحد من السمنة والتخلص من الوزن الزائد، وتشمل:

1.الأسماك الزيتية مثل السالمون والماكريل والسردين، وكذلك بذور الكتان والمريمية، إذ تساهم فى التخلص من الوزن الزائد نظرا لغناها بالأوميجا-3، حيث تساهم فى تسريع معدلات حرق ، وتساهم فى تثبيط الشهية.

2.سيقان الكرفس: تحتوى على قدر كبير من الألياف والمياه، لذا فهى تساهم فى تعزيز الشعور السريع بالشبع، كما أنها ترفع حرارة الجسم، وتجعله يحرق قدرا أكبر من السعرات الحرارية التى يحتوى عليها.
>3.الشطة الحمراء:تحتوى على مادة الكابسايسين، وهى تساهم فى تسريع معدلات حرق الدهون بنسبة %25 وفقا لأحد الدراسات الحديثة، وبالتالى تساعد على التخلص من الوزن الزائد.

4.الشاى الأخضر: غنى بمضادات الأكسدة وبعض الأحماض الأمينية التى تعزز الشعور بالاسترخاء والهدوء، كما ذكرت بعض الأبحاث أنه يسرع معدلات حرق الدهون نظرا لاحتوائه على أحد مضادات الأكسدة المعروفة باسم "كاتيكين"، وذلك وفقا للمجلة المنشورة بالمجلة "Journal of Nutrition".

5.الشيكولاتة السوداء: رغم مذاقها المر إلا أنها تتمتع بفوائد كبيرة، منها دورها فى الحد من القلق والتوتر وتحسين المزاج وتقليل مستويات هرمون الكورتيزول، وتساهم هذه العوامل معا فى السيطرة على الشهية والحد من الجوع، وبالتالى المساعدة فى التخلص من الوزن الزائد.


>- 8 أغذية طبيعية تخلصك من كابوس الكرش دون الحاجة لممارسة الرياضة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية