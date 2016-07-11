اختار لون أسنانك وشكلها وتصميمها بالكمبيوتر واحصل على ابتسامة هوليوود

ابتسامتك هى التى تمنحك السعادة وتجعلك تثق فى نفسك، وتجعلك تتمتع بالضحك والابتسام، فالبعض قد لا يلجأ للضحك لأن شكل أسنانه لا تعجبه، وعندما يكون لونها أصفر أو أسود نتيجة التدخين أو بها بعض العيوب، لذلك توصلت الدراسات إلى إمكانية تصميم واختيار الابتسامة التى يرغبها الشخص من خلال الكمبيوتر فى البداية ثم تطبيقها على أسنانه ليتمتع بابتسامة هوليوود.

يقول الدكتور خالد عبد الغفار عميد كلية طب أسنان جامعة عين شمس إن الاهتمام بالابتسامة مهمة جدا وأصبح الرجال يهتمون بها ولم يعد مقتصرا على السيدات فقط لأنها تعطى ثقة بالنفس.

وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن أصحاب الابتسامة الجميلة المشرقة أكثر حظا فى الحصول على الوظائف والزواج، ومن هنا أصبح عالميا الاهتمام بالابتسامة هو نفس الاهتمام بالتجميل عموما فى منطقة الوجبة، وأصبح طبيب الأسنان من ضمن فريق التجميل التى تتعامل مع حالات تجميل الوجه بشكل تكاملى والتى تشمل تخصصات مختلفة من أطباء التجميل موضحا أنه عندما ترغب المرأة فى نفخ الوجه، لابد أن يكون من خلال فريق طبى لتجميل الوجه، لأنه لابد أن يكون هناك تناسق بين الوجه وشكله والأسنان بأشكالها وألوانها، ومن هنا حدث تطور فى علم تجميل الأسنان بوجه عام.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن طبيب الأسنان يقوم بتبييض الأسنان إذا كانت منتظمة، وليس بها عيوب، موضحا أن تبييض الأسنان يمكن أن تتم بالمنزل باستخدام مواد خاصة يمكن استخدامها على مدار 5 ليالٍ، لتفتيح الأسنان بشكل ملحوظ أو تبييض يتم فى عيادة الطبيب باستخدام تكنولوجيا الليزر، أو الأشعة فوق البنفسجية، وذلك عندما تكون الأسنان متناسقة ولا يوجد فيها أى عيوب فى الشكل.

وأوضح أن ما نراه فى الممثلين فهو ليس بالتبييض، ولكن هو نوع من أنواع التركيبات الحديثة التى تتكون من قشرة من السيراميك أو الزركونيا، والتى يمكن لصقها على سطح الأسنان وتكون غالبا فى الــ10 أسنان العلوية، والـ10 أسنان السفلية، ويمكن للقشرة أن توضع على الأسنان دون بردها أو حفرها، ونوعا آخر يستلزم الحفر أو البرد.

وقال عميد كلية طب أسنان جامعة عين شمس أما النوع الأخير فهو يعتمد على تغطية الأسنان كاملة بنفس المواد، وفى هذه الحالة تحتاج الأسنان إلى عملية برد فى كل الاتجاهات.

وأشار إلى أن المريض والطبيب يتحكمان فى اختيار لون الأسنان المناسبة لوجه الشخص من خلال لستة من الألوان، ما لا تقل على 40 درجة لون للأسنان حسب لون البشرة، وشكل الوجه، موضحا أن هناك 10 درجات من اللون الأبيض، وهناك ألوان صفراء، أو الدرجات الطبيعية المختلفة، ويتم اختيارها، وتصميم الأسنان على الكمبيوتر قبل تطبيقها على الأسنان الطبيعية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن التكنولوجيا الحديثة أتاحت اختيار شكل، ولون وحجم الأسنان، حتى يمكن للشخص أن يختار شكل ابتسامته قبل البدء فيها ليكون اختياراته دقيقة جدا ومناسبة لوجهه وهذه الابتسامة تسمى ابتسامة هوليوود نسبة إلى معظم الممثلين الذين يتمتعون بابتسامات ساحرة، ولا يقتصر على هوليوود الغرب فقط، ولكن هوليوود الشرق أيضا، موضحا أن مسلسلات رمضان ظهر فيها الممثلون بابتسامة ساحرة بيضاء مشرقة، مشيرا إلى أن الطبقة والتغطية الكاملة تظل مع الأسنان طول العمر، ولا يتغير لونها، أما التبييض فهو وقتى ويتغير لونها مع مرور الوقت، بالتدخين والشاى ويتأثر بالعادات التى يتبعها الشخص فى حياته.

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