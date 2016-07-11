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السلطات البحرينية تفرج عن ناشط سياسى بارز

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السلطات البحرينية تفرج عن ناشط سياسى بارز السلطات البحرينية تفرج عن ناشط سياسى بارز
أطلق سراح الناشط البحرينى إبراهيم شريف من السجن اليوم الاثنين بعد أن قضى عاما فيه بسبب تعليقات أدلى بها تدعم إحداث تغيير سياسى فى المملكة، حسبما قال أنصاره وعائلته.

ويعد شريف الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطنى الديمقراطى اليسارية العلمانية "وعد"، وهو واحد من عدة نشطاء فى المجتمع المدنى الذين اعتقلوا بالمملكة الخليجية الصغيرة منذ احتجاجات الربيع العربى التى اندلعت قبل أكثر من خمس سنوات سعيا لحقوق سياسية أكبر.

واعتقل شريف فى 12 يوليو 2015 بسبب كلمة دعم فيها الحركة الاحتجاجية، وأدين فى فبراير الماضى فى تهمة التحريض على الكراهية.

وجاء اعتقال شريف بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه عقب أكثر من أربع سنوات قضاها فى السجن بعد إدانته من قبل محكمة عسكرية لدوره فى احتجاجات الربيع العربى.

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مصر 365