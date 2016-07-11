أخبار عاجلة

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسؤولة روسية:86 ألف دولار تعويض لعائلتى طيارين روسيين قتلا فى سوريا

Google+ Print
مسؤولة روسية:86 ألف دولار تعويض لعائلتى طيارين روسيين قتلا فى سوريا مسؤولة روسية:86 ألف دولار تعويض لعائلتى طيارين روسيين قتلا فى سوريا
أكدت رئيسة قسم العلاقات العامة فى شركة التأمين الروسية "سوغاز" كاثرين دفوينيكوفا أن الشركة ستدفع تعويضا لعائلتى الطيارين الروسيين اللذين قتلا يوم 8 يوليو قرب تدمر فى سوريا بقيمة 86 ألف دولار.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن دفوينيكوفا قولها، اليوم الاثنين، "ستدفع شركة التأمين لعائلتى الطيارين الروسيين، رافاجات خبيبولين، ويفجينى دولجين، تعويضاً بقيمة 2.337 مليون (ما يقارب 32 ألف دولار)، وكذلك سيتم دفع مساعدة بقيمة 3.506 ملايين روبل نحو 54 ألف دولار.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت سابقا أن الطيارين الروسيين، رافاجات خبيبولين، ويفجينى دولجين، قتلا يوم الثامن من يوليو فى سوريا خلال تحليقهما بالقرب من مدينة تدمر السورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365