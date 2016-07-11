مسؤولة روسية:86 ألف دولار تعويض لعائلتى طيارين روسيين قتلا فى سوريا

أكدت رئيسة قسم العلاقات العامة فى شركة التأمين الروسية "سوغاز" كاثرين دفوينيكوفا أن الشركة ستدفع تعويضا لعائلتى الطيارين الروسيين اللذين قتلا يوم 8 يوليو قرب تدمر فى سوريا بقيمة 86 ألف دولار.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن دفوينيكوفا قولها، اليوم الاثنين، "ستدفع شركة التأمين لعائلتى الطيارين الروسيين، رافاجات خبيبولين، ويفجينى دولجين، تعويضاً بقيمة 2.337 مليون (ما يقارب 32 ألف دولار)، وكذلك سيتم دفع مساعدة بقيمة 3.506 ملايين روبل نحو 54 ألف دولار.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت سابقا أن الطيارين الروسيين، رافاجات خبيبولين، ويفجينى دولجين، قتلا يوم الثامن من يوليو فى سوريا خلال تحليقهما بالقرب من مدينة تدمر السورية.