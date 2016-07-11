محافظ سوهاج: بدء فعاليات أسبوع النظافة تحت شعار «حلوة يا بلدى»

كتب – مراسل «ONA»

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، بدء حملة التوعية لأهالى المناطق التى سيتم تطبيق فعاليات أسبوع النظافة بها تحت شعار «حلوة يابلدى»، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف لتحفيز المواطنين من خلال خطبة الجمعة على المشاركة الفعالة بتلك المبادرة، إضافة إلى الإذاعة المحلية بكل حى ومدينة.

وأضاف عبد المنعم في تصريحاتٍ صحفية، الاثنين، أنَّه سيتم عقد ندوات بمراكز الشباب ومن خلال الجمعيات الأهلية المشاركة لتحفيز الشباب من الجنسين للمشاركة فى تلك المبادرة وأهمية الحفاظ على ما سيتم إنجازه خلال أسبوع الحملة.

ولفت إلى أنَّ المبادرة سيتم تفعيلها في عدد من قرى المحافظة، عقب الانتهاء من المدن والأحياء التى ستنطلق بها يوم 16 /7/2016 بحى غرب مدينة سوهاج ومدينة طهطا ومدينة جرجا، مشيدًافي الوقت ذاته بدور المجتمع المدنى في التفاعل والمشاركة الفعالة من خلال الحملات التي يتم تنظيمها وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقرى.