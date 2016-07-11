«جريزمان» أفضل لاعب في «يورو فرنسا»

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “أنتوان جريزمان” مهاجم منتخب فرنسا كأفضل لاعب في بطولة يورو 2016.

وسجل جريزمان 6 أهداف بالبطولة وصنع هدفين خلال 7 مباريات لعبهم بالبطولة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان عبر موقعه أن الاختيار جاء بناء على اللاعب الذي ظهر بمستوى فردي متميز كجزء من الفريق وساهم بعمق حقيقي في مستوى منتخب بلاده بالبطولة.

وتم اختيار جريزمان بواسطة 13 ملاحظ تقني للاتحاد الأوروبي من ضمنهم سير “أليكس فيرجسون”.

يذكر أن المنتخب البرتغالي قد حقق بطولة يورو 2016، لأول مرة، بعدفوزه على منتخب فرنسا بهدف وحيد، أحرزه اللاعب البرتغالي إيدر، ليقتنص لقب البطولة من منتخب فرنسا مضيفة البطولة.