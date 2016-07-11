في_اليورو – أفضل 11 لاعب في البطولة

لمعت أسماء مثل كريستيانو رونالدو قائد البرتغال وجيروم بواتينج مدافع ألمانيا وغيرهم في سماء كأس أمم أوروبا. ويقدم FilGoal.com الاختيارات الرسمية لأفضل 11 لاعبا في البطولة.

حراسة المرمى:

روي باتريسيو (البرتغال)

أحيا بعض اللاعبين مسيرتهم في تلك البطولة، لا شك بأن باتريسيو قدم مستوى متميزا طوال البطولة وتخطى تألق مانويل نوير حارس ألمانيا وهوجو لوريس حارس فرنسا.

أكثر حارس قام بتصديات في البطولة هو هانيس هالدروسون لاعب منتخب أيسلندا بـ27 تصدي للكرة، يأتي باتريسيو في المركز الثاني واستقبلت شباكه 5 أهداف.

حارس سبورتينج لشبونة أيضا قدم موسما متميزا فقد حرس عرين فريقه في 47 مباراة خلال الموسم المنصرم استقبلت شباكه 39 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 20 مباراة.

الدفاع:

جشوا كيميش (ألمانيا)

أحد اكتشافات البطولة.. أجاد كظهير أيمن وكلاعب وسط على جناح ألمانيا.

جيروم بواتينج (ألمانيا)

في 6 مباريات فاز بـ4 اعتراضات وارتكب 3 أخطاء وسجل هدفا كما فاز بـ100% من الكرات الهوائية التي التحم بها، وامتلك دقة تمريرات تقدر بـ86%.

بيبي (البرتغال)

مدافع منتخب البرتغال فاز بـ4 اعتراضات من أصل 16 قام بهم، وبـ20 كرة هوائية من أصل 31 اشترك بهم.

رافاييل جويريرو (البرتغال)

أخيرا جويريرو مدافع بروسيا دورتموند الظهير الأيسر المتميز الذي لمع في البطولة وخلق 8 فرص صنع منهم هدفا، كما امتلك دقة تمريرات تقدر بـ85%، وفاز بـ10 اعتراضات في 5 مباريات من أصل 16، كما ارتكب 3 أخطاء، وفاز بـ43% من مراوغاته كما فاز بكرتين هوائيتين من أصل خمسة كرات اشترك بهم.

الوسط:

توني كروس (ألمانيا)

نجم وسط منتخب ألمانيا امتلك دقة تمريرات تقدر بـ92%، وخلق 16 فرصة صنع منهم هدفا وحيدا، فاز بـ15 مراوغة من أصل 17 نفذهم، وارتكب 5 أخطاء، وفاز بـ7 كرات هوائية من أصل 13 اشترك بهم.

جو ألان (ويلز)

شارك في 6 مباريات وخلق 5 فرص وصنع هدفا وامتلك دقة تمريرات تقدر بـ85%، كما فاز بـ6 اعتراضات من أصل 25 نفذهم، وارتكب 11 خطأ، وفاز بـ7 مراوغات من أصل 9 نفذهم، وفاز بكرتين هوائيتين من أصل 9 اشترك بهم.

آرون رامسي (ويلز)

خلق أرون رامسي 15 فرصة في اليورو صنع منهم 4 أهداف وقدم مستوى متميزا للغاية كما سجل هدفا، وامتلك دقة تصويبات تقدر بـ83%، ودقة تمريرات تقدر بـ82%، فاز رامسي بـ7 مراوغات من أصل 12 وفاز بـ7 اعتراضات من أصل 32 قام بهم، وفاز بـ4 كرات هوائية من أصل 7 اشترك بها.

الهجوم:

كريستيانو رونالدو (البرتغال)

ساهم قائد البرتغال رونالدو في تتويج فريقه باللقب، سجل 3 أهداف وخلق 10 فرص صنع منهم هدفين، امتلك دقة تمريرات تقدر بـ85%، فاز باعتراض وحيد من أصل 6 نفذهم، ارتكب 8 أخطاء وارتكب الخصم ضده 14، فاز بـ3 مراوغات من أصل 8 وفاز بـ15 كرة هوائية من أصل 38 اشترك بهم.

أنتوان جريزمان (فرنسا)

فاز جريزمان بجائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله 6 أهداف وخلق 13 فرصة صنع منهم هدفين، كما امتلك دقة تمريرات تقدر بـ82%، وفاز بـ8 اعتراضات وارتكب 4 أخطاء، وفاز بـ8 مراوغات وفاز بـ4 كرات هوائية من أصل 16 اشترك بهم.

ديمتري باييه (فرنسا)

باييه سجل 3 أهداف وخلق 24 فرصة صنع منهم هدفين، دقة تمريراته تقدر بـ84%، وفاز بـ18 من أصل 25 مراوغة نفذها وارتكب خطأين.