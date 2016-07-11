دراسة: مص الإصبع يقي الأطفال من الحساسية

قالت دراسة، إن الأطفال الذين يمصون أصابعهم أو يقضمون أظافرهم، يقلصون احتمال إصابتهم بالحساسية عند الكبر إلى الخمس، أو الثلث في بعض الأحيان.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها جامعة أوتاغا في نيوزلندا، أن الأطفال الذين يمارسون تلك العادات، يبتلعون بكتيريا موجودة تحت الأظافر، التي تقوي جهاز المناعة لديهم.

ويقل خطر التعرض لحساسية عند الكبر لدى هؤلاء الأطفال إلى الخمس في حال مارسوا واحدة من هاتين العادتين، بينما تصل النسبة إلى الثلث في حال مارسوا العادتين معا، حسب ما ذكر موقع “ديلي ميل”.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن هذا لا يعني أنه على الآباء حث أبنائهم على القيام بذلك، لأن مخاطر صحية أخرى قد تترتب عليها.