مجموعة الألوان لصيف 2016 من NARS

لمناسبة صيف 2016، تقدّم NARS منفذاً مع هذه المجموعة المحدودة الإصدار – لحظات من الموضة العليا مُفعمة بالطابع الحصريّ والرخاء. تُشبع مستحضرات أحمر الشفاه Lip Covers الجديدة والغنية الشفاهَ بلونٍ منسوبٍ إلى الساحل، في حين تقوم مستحضرات تظليل الجفون Dual-Intensity Eyeshadows بتحويل درجات الألوان الشفافة والألوان المتألّقة للعينَين. وتستكمل بودرة تلوين الوجنتَين Dual-Intensity Blush الإطلالةَ بلمسة من الشمس – دفعة وافرة من بودرة تلوين الوجنتَين.

يلتقي حبّ فرانسوا نارس للعدسة مع تألّق الريفييرا الفرنسيّة. وتلتقط كلّ صورة وافرة المستوحاة من التجربة الاستثنائيّة لجلسة تصوير تحريريّة، ظرافةَ وروعة عالمه خلف الكواليس. وتُحيي صور فريدة للفنان المعاصر كونستانتين كاكانياس كلّ لحظة على التوضيب المرغوب والمحدود الإصدار.

انطلاقة كاملة في كلّ لقطة.