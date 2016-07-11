بلسم العناية بالشفاه Lovely Lip Balm من كلارنس

بلسم الشفاه المرطب الذي يُجسِّد انتعاش الربيع بتفتح بتلات الزهور والورود، بمذاق الحلوى التي لا تقاوم ولمسة دلال من الجمال المعزز.

يحتفي بلسم الشفاه Clarins Lovely Lip Balm إصدار عام 2016 ببهجة الربيع وأسر الحواس.

ماذا لو تمكَّن بلسم الشفاه Lovely Lip Balm من إثارة جميع حواسنا، ليقدم مجموعة من الأحاسيس الرائعة للعينين وحاسة التذوق والشفاه، مما يجعل بهجة الربيع تدوم طويلاً.

بفضل Clarins يمكنه تحقيق ذلك.

في عام 2016، ستستمتع كل عين بعبوة بلسم الشفاه Lovely Lip Balm الغنية بالألوان المشرقة، في حين يواصل البلسم تزيين الشفاه بتركيبته المثيرة الفائقة.

فضلاً عن تقديم راحة فورية تدوم طويلاً (ترطيب يدوم لمدة 8 ساعات*)، يضفي بلسم Lovely Lip Balm مظهراً ناعماً وممتلئاً على الشفاه، إلى جانب إشراقة وردية واضحة ويدللها بمذاق الحلوى التي لا تقاوم.