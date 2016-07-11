أحدث مكياج عيون دخاني مناسب للعباية بالفيديو

تحب السيدة العربية المكياج الدخاني، في الوقت الذي تعشق متابعة أحدث صيحات الجمال. من هنا، إليك في هذا الفيديو طريقة عصرية في استخدام اللونين البنفسجي مع الترابي للحصول على مكياج عيون سموكي عصري بشكل يبرز جمال العين:

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-تطبيق الظلال الترابي على الزاوية الخارجية للجفن الثابت

-استخدام الظلال البنفسجي على الجفن المتحرك

-استخدام الكحل الأسود داخل الجفن السفلي

-تطبيق الظلال الترابي على طول خط الرموش من الجفن السفلي

-وضع طبقة من الماسكرا قبل استخدام الرموش المستعارة

-رسم الجفن العلوي المتحرك بالأيلاينر الأسود

-استخدام أحمر شفاه زهري داكن، ثم تفتيح وسط الشفة بالزهري الفاتح.