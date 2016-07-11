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هيومان رايتس ووتش: تحالف السعودية أضر بالاقتصاد اليمنى

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هيومان رايتس ووتش: تحالف السعودية أضر بالاقتصاد اليمنى هيومان رايتس ووتش: تحالف السعودية أضر بالاقتصاد اليمنى

>قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن التحالف الذى تقوده المملكة العربية ويستهدف المتمردين الشيعة فى اليمن أضر أيضا بالبنية التحتية الاقتصادية للبلد الفقير فى الحملة الجوية لمدة عام.

وأوضحت المنظمة فى تقرير جديد صدر اليوم الاثنين أن الحملة الجوية ضربت المصانع والمستودعات ومحطات توليد الطاقة.

ووثقت المنظمة ضربات جوية ضد 13 منشأة حيوية منذ بداية الحملة التى تقودها السعودية فى مارس2015، حتى فبراير 2016.

وتقول المنظمة ومقرها نيويورك إن الغارات الجوية قتلت 130 مدنيا فى تلك المنشآت، والتى كانت تنتج وتخزن وتوزع الغذاء والدواء والكهرباء.

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مصر 365

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