4 تطبيقات لتعلمي طفلك فن الرسم

الرسم مادة أساسية تهتم بها المدارس والأسر، وتعلمها لأطفالها لما بها من فوائد في تنمية الحس الإدراكي والجمالي والخيالي لديهم، ومع دخول التكنولوجيا وتحكمها في حياتنا، صدرت تطبيقات تمكّن الطفل من أن يتعلم من خلالها الرسم بطريقة ممتعة وشيقة.

1- تطبيق Draw and paint:

تطبيق جميل يعلم الرسم وإدخال تغييرات على الصور الموجودة في مكتبة الهاتف، أو الملتقطة بواسطة كاميرا الجهاز، كما يمكن المستعمل من إنشاء لوحة فنية باستعمال باقة متنوعة من الأدوات المرصودة لهذا الغرض.

هذا التطبيق متوافق مع الأجهزة اللوحية، التي تستخدم نظام أندرويد 4.2.



2- تطبيق تعليم الرسم:

سهل جداً لتعليم الرسم للأطفال، فهو يقوم بتقديم مجموعة من الصور لك مع توضيح كيفية رسمها خطوة بخطوة وبدون أي مشكلة، وهو أسهل التطبيقات استخداماً في هذه الفئة، ويدعم التطبيق إصدار 3.2 فما أعلى من الأندرويد، ويأتيكم بحجم 47 ميجابايت.



3- تطبيق How to Draw – Easy Lessons:

يعتبر بمثابة مدرس فنون بين يديك، ولا يحتاج طفلك إلى أي مهارات للبدء في استخدامه فهو يساعده على تعلم الرسم من البداية، كما يعتبر من التطبيقات التي يسهل على الأطفال التعامل معها؛ لرسم أشكال مختلفة مثل الحيوانات وصور الكارتون، وغير ذلك الكثير.



4- تطبيقLearn To Draw Cartoons :

هو تطبيق يساعدك على تعليم أولادك أو تعليم نفسك كيفية رسم العديد من الشخصيات الكرتونية الشهيرة بخطوات بسيطة جداً، وبطريقة تتدرج في الصعوبة بالنسبة للمبتدئين والذين يمتلكون بعض المهارات في الرسم، وهو يدعم إصدار 4.0 فما أعلى من نظام الأندرويد، ويأتيكم بحجم 41 ميجابايت.