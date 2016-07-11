اليابان ترسل 3 طائرات لإجلاء مواطنيها من جنوب السودان

وجهت اليابان، اليوم الاثنين، ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز سي-130 إلى قاعدة جوية في شرق أفريقيا، للاستعداد لإجلاء مواطنين يابانيين بعد اندلاع القتال في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وقال وزير الدفاع الياباني، جين ناكاتاني، بعد إصدار الأمر “نريد أن تكون الطائرات في حالة تأهب في أقرب وقت ممكن للقيام بأي عملية إجلاء، مضيفًا ”الوضع هناك غير واضح المعالم.”

وكان يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، قال في وقت سابق إن موظفي وكالة التعاون الدولي اليابانية البالغ عددهم 47 شخصًا يستعدون لمغادرة جنوب السودان إلى جانب ما بين 20 و30 مدنيا آخرين في العاصمة.

وستكون الطائرات الثلاث في حالة استعداد في قاعدة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في جيبوتي، على بعد نحو ثلاثة آلاف كيلومتر شرقي جوبا.

وكانت اليابان استأجرت طائرات تجارية، واستخدمت طائرة رئيس الوزراء من طراز بوينج 747 في عمليات إجلاء سابقة من مناطق خطرة في العالم، لكن هذه هي ثاني مرة فقط تقوم بعملية إنقاذ بطائرات تابعة للجيش.

وستكون عملية الإغاثة هذه إشارة أخرى على أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية، تزيد من قدراتها على تنفيذ عمليات في الخارج في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة تخفيف قيود دستورية على عمل الجيش.