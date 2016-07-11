المعارضة الإيرانية تواصل الحشد لإسقاط نظام «ولاية الفقيه»

تواصلت أمس الأحد أعمال المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية في باريس بحضور شخصيات سياسية عالمية وعربية ومشاركة عشرات الآلاف من أنصار المعارضة، وقد شهد اليوم الأول بإجماع على ضرورة إسقاط نظام الملالي المتهم بخنق الحريات والأقليات داخلياً وتدمير محيطه خارجياً.

وقدمت الجمعيات الإيرانية الوافدة من أرجاء العالم تقييمها لقضايا عدة، منها ملف قمع الحريات العامة، والآفاق المستقبلية للتطورات الإيرانية، في ضوء اتساع حركة الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية، وعلى خلفية التصعيد الخطير في الإعدامات التي بلغت رقماً قياسياً.

ووجدت مشاركة الأمير تركي الفيصل في مؤتمر المعارضة ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية لما تضمنته من تأييد لتطلعات الشعب الإيراني القابع تحت سلطة وقمع نظام ولاية الفقيه، وقد أثنى أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، على الحضور الجريء للأمير تركي الفيصل. وقال: "إن ذلك يأتي بعد صبر أشبه بصبر أيوب .. على منطق التدخل ولغته المذهبية وعدم احترام الجيرة".

ورحب رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ محمد طاهر الأشرفي بكلمة الأمير تركي الفيصل، وقال إنها تعكس حقيقة التغييرات التي أحدثها نظام "ولاية الفقيه" في سياسة إيران على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي ختام فعاليات المؤتمر أمس قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي إن عاصفة الحرزم التي قامت بها دول التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن أفشلت تدخلات إيران في اليمن. وأكدت أن تدخلات النظام الإيراني في المنطقة ناجمة على ضعفه البنيوي، وتصديره للأزمات والحرب ضمان لبقائه.