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مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
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8 أطعمة تساعد على خفض نسبة السكر فى الدم.. أبرزها الخرشوف والبصل

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8 أطعمة تساعد على خفض نسبة السكر فى الدم.. أبرزها الخرشوف والبصل 8 أطعمة تساعد على خفض نسبة السكر فى الدم.. أبرزها الخرشوف والبصل
يظل لمرضى السكر حياتهم المختلفة التى تحتاج إلى الكثير من الاحتياطات حتى تظن نسبة السكر مضبوطة فى دمه دون مشاكل، ولأن إغراءات الطعام كثيرة أمام أعين مرضى السكر يقدم الدكتور "محمد صلاح" أستاذ مساعد أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والمناظير بكلية طب الأزهر، مجموعة من الأطعمة المناسبة لمريض السكر التى تساعد على ضبط نسبة السكر فى الدم وهى:

البصل..


>يحتوى على مواد عديدة لخفض السكر فى الدم وكذلك خافض لمستوى الكولسترول ولتحسين وظائف الجسم والبصل الأصفر أو الأبيض أفضل من الأحمر.

الثوم..


>من أفضل النباتات لخفض ضغط الدم المرتفع وكذلك خافض للسكر والكولسترول ومقاوم للعدوى، وبتناول البقدونس بعده نستطيع التخلص من رائحة الفم الكريهة.

التفاح..


>يتم تقشيره وتناوله يخفض نسبة السكر والكولسترول وضغط الدم.

الكرفس..


>خافض للسكر والضغط ومقاوم للأرق.

الحبوب..


>مثل العدس، الفاصوليا الجافة، اللوبيا، الحمص، فول الصويا، الفول، الترمس، حمص الشام، القمح، والذرة، جميع هذه الحبوب تعود بالفائدة على الجسم حيث يساعدان على خفض السكر بالدم والكولسترول وضغط الدم المرتفع وعلاج الإمساك والقولون.

فلفل الشطة..


>من أفضل العلاج لآلام وحرقان القدم الناتج عن التهاب الأعصاب الطرفية الذى يحدث نتيجة عدم انضباط السكر فى الدم.

التين الشوكى..


>يحسن من أداء وخافض للكولسترول.

الخرشوف..
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يعمل على ضبط السكر والكولسترول ويعالج النقرس ويساعد فى تنشيط عمل الكبد.

وأضاف الدكتور "محمد صلاح" قائلا: "هذه الأطعمة يتم استخدامها كعامل مساعد يفضل بجانبها الالتزام بكل تعاليم الطبيب والامتناع عن الأطعمة التى تزيد من نسبة السكر وتؤدى إلى معاناة المريض من مضاعفات مرض السكر.

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