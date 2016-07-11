4 علاجات منزلية للتغلب على آلام الكتف.. تعرف عليها

قد يعانى البعض من آلام الكتف، ويحدث ذلك نتيجة لعدد من العوامل كالإجهاد والضغط العصبى وغيرها من العوامل الأخرى، لكن وُجد أنه من الممكن التغلب على هذه المشكلة ببعض العلاجات المنزلية.

وذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، أفضل العلاجات المنزلية لألم الكتف، لكن من الأفضل استشارة الطبيب أولا إذا كانت آلام الكتف مزمنة وحادة، وتتضمن العلاجات الآتى:

1. وضع كمادات باردة: تعمل على تخدير منطقة الكتف، حتى لا تشعر بالألم لفترة من الوقت، كما أنها تعد من أحد الأساليب الشعبية لتخفيف ألم الكتف، وذلك من خلال أخذ منشفة ووضع بعض مكعبات الثلج بها ويتم الضغط على المنطقة التى يوجد بها ألم.

2. الاستحمام بالملح الإنجليزى: يحسن الدورة الدموية فى المنطقة المصابة ويساعد على استرخاء العضلات المتوترة، كما أن وضع مزيج من الملح الإنجليزى فى حمام الماء الدافئ الخاص بك ونقع الجسم كله والبقاء فى حوض الاستحمام لمدة نصف ساعة، فهذا يساعد على الشعور بالراحة.

3.الكركم: الفوائد الصحية للكركم عديدة، والكركم يساعد كثيرا فى علاج ألم الكتف، لأنه يحتوى على مواد مضادة للأكسدة، وخصائص مضادة للالتهابات ويعمل على شفاء التورم وتخفيف الألم ويتم استخدامه بعمل عجينة من مسحوق الكركم وزيت جوز الهند ويتم وضعها على المنطقة المتضررة.

4.شاى الزنجبيل: واحد من أقدم العلاجات الشعبية لألم الكتف أو أى آلام أخرى فى الجسم، فإن الزنجبيل يعزز الدورة الدموية، وسرعان ما يساعد فى شفاء الألم، وذلك من خلال وضع الشاى الأخضر والزنجبيل فى الماء المغلى وإضافة العسل لجعله لذيذا ويتم شربه.

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