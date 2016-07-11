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دراسة تخالف كل التوقعات: قضم الأظافر يقوى مناعة الأطفال ويقاوم الحساسية

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دراسة تخالف كل التوقعات: قضم الأظافر يقوى مناعة الأطفال ويقاوم الحساسية دراسة تخالف كل التوقعات: قضم الأظافر يقوى مناعة الأطفال ويقاوم الحساسية
نتائج جديدة وغير متوقعة كشفت عنها مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أوتاجو النيوزيلنية، حيث أشارت إلى أن الأطفال الصغار الذين يقضمون أظافرهم أو يمصون أصابعهم يصبحون أقل عرضة للإصابة بالحساسية عند الوصول لمرحلة البلوغ.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن قضم الأظافر أو لعق الأصابع يساهم فى تقوية مناعتهم، بسبب انتقال البكتيريا المتراكمة تحت الأظافر إلى أمعاء الطفل، وثبت أنها تعزز جهازهم المناعى وتجعلهم أكثر قدرة على مقاومة الأمراض، وهو ما يخالف جميع الاعتقادات الشائعة وخاصة أن أغلب الآباء يحذرون أبناءهم من وضع أصابعهم فى فمهم كى لا تتعرض صحتهم للخطر.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج عقب تحليل وتقييم بيانات أكثر من 1037 رجلا وامرأة، وكشفت النتائج أن الأطفال الذين اعتادوا على قضم أظافرهم أو لعق أصابعهم يصبحون أقل عرضة للإصابة بالحساسية بنسبة 20%، وحال قيامهم بالسلوكين معا ترتفع فرص وقايتهم من المرض لنسبة تصل إلى 31%.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "Pediatrics" خلال شهر يوليو الجارى.


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