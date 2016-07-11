"الدفاع المدني" لا حوادث كبرى في رمضان والعيد

أكدت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، عدم وقوع حرائق كبيرة خلال أيام شهر رمضان وعيد الفطر، موضحة أن المهام التي نفذتها الفرق كانت محدودة .

وأرجع اللواء جاسم محمد المرزوقي، القائد العام للدفاع المدني، عدم وقوع مثل تلك الحوادث إلى التوعية وإرشادات السلامة العامة للجمهور، والالتزام بالاشتراطات والمعايير والمواصفات والتصاميم التي وضعت للوقاية من الحرائق، داخل الخيم الرمضانية وأماكن تجمع الجمهور، والـتأكد من تطبيق جميع شروط الاستخدام الآمن للمرافق العامة والخاصة.

وأكد مواصلة حملات التوعية، وجاهزية التعامل مع أي حادث، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى التنسيق بين الإدارات المعنية في التعامل مع الكوارث وفق العقيدة التكاملية، كجزء من استراتيجية وخطة الدفاع المدني، وفق تعبيره.