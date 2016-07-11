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مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
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ثمانية قتلى جراء قصف سوق للوقود شمال غربى سوريا

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ثمانية قتلى جراء قصف سوق للوقود شمال غربى سوريا ثمانية قتلى جراء قصف سوق للوقود شمال غربى سوريا
قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم ناشط إعلامي، جراء قصف سوق للوقود شمال غربى سوريا فى غارات جوية، بحسب جماعات مراقبة معارضة.

أعلنت لجان التنسيق المحلية أن ثمانية أشخاص فى الأٌقل قتلوا فى غارات جوية استهدفت قرية ترمانين اليوم الاثنين.

وبين القتلى إبراهيم عمر الذى كانت يعمل لصالح تلفزيون الجزيرة، ومقرها فى قطر.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن الغارات قتلت أربعة عشر شخصا وأصابت عشرات آخرين.

من الشائع وجود تقارير متضاربة حول حصيلة الضحايا بعد الهجمات فى سوريا.

وأظهرت لقطات مصورة لهواة عناصر الإطفاء أثناء محاولة إخماد النيران فى شاحنات وقود محترقة.

وتبدو التسجيلات المصورة حقيقية كما تتوافق مع تقارير أسوشيتدبرس.

وفى السياق، قال الناشط المقيم فى سوريا أحمد بربور إن عمر توجه إلى ترمانين لتغطية تداعيات الغارة الجوية الأولى وأصيب فى غارة لاحقة، ما أدى إلى مقتله على الفور.
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