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5 سبتمبر.. الحكم في 6 دعاوى تتهم «الأمين» بسب رئيس نادي الزمالك

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5 سبتمبر.. الحكم في 6 دعاوى تتهم «الأمين» بسب رئيس نادي الزمالك 5 سبتمبر.. الحكم في 6 دعاوى تتهم «الأمين» بسب رئيس نادي الزمالك

مرتضى منصور محمد الأمين (أرشيفية)

حجزت محكمة جنح الدقي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، 6 دعاوى قضائية مقامة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، تتهم محمد الأمين مالك قناة “cbc” وجريدة الوطن، وعبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة الجريدة، وصحفيين بها بسبه وقذفه والتشهير به وتكدير السلم العام وإشاعة أخبار كاذبة وإثارة الفتنة للحكم بجلسة 5 سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وأمانة سر ضياء الدين صبحي.

كان رئيس نادي الزمالك أقام 6 دعاوى حملت أرقام 5675، 5678، 5677، 7745، 7747، 7775 لسنة 2016، تتهم محمد الأمين صاحب قناة cbc، وعبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن، ومحمود مسلم رئيس التحرير، ومحمد يحيى الصحفي بالجريدة، بسبه وقذفه والتشهير به في عدة مناسبات، وفي عدة موضوعات صحفية بالجريدة

 

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