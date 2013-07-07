5 ملايين جنية تبرعات العاملين بالنقل الجوي لصندوق دعم مصر

وافق المهندس وائل المعداوى وزير الطيران المدنى على تبرع العاملين والتابعين للنقابة العامة لأعمال النقل الجوى بـــ 1% من رواتبهم الشهرية وهو ما يقدر بأكثر من 5 ملايين جنيها مصرياً لصندوق دعم مصر , وقال المعداوى فى تصريح له اليوم الاحد ان شعور العاملين فى حقل وزارة الطيران المدنى بالوطنية العظيمة والصادقة والنابعة من القلب وخوفهم على مستقبل هذا البلد شيء يفخر به كل مصرى يعشق تراب هذا الوطن .

> فى نفس سياق الموضوع اكد حسن شحاته رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوى إلى أن هذا القرار جاء على أثر رغبتهم فى المساهمة بدعم الاقتصاد المصرى , وإيماناً من العاملين بالنقل الجوى بالدور المحورى الذى يجب أن يلعبه جموع الشعب فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد واضاف شحاته ان هذا التبرع جاء بناء على طلب العاملين بوزارة الطيران المدنى والشركة القابضة لمصر للطيران , والشركات التابعة لها , والشركة القابضة للمطارات , والشركات التابعة لها وأكاديمية الطيران وجميع العاملين المنتمين إلى النقابة العامة للنقل الجوى والذين يبلغ عددهم 60 ألف عامل .