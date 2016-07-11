مصرع مدرس وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بسوهاج

استقبل مستشفى طهطا العام 5 أشخاص، من بينهم مدرس جثة هامدة، فى حادث تصادم سيارتين على الطريق بناحية بنهو دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من العميد حسين فؤاد، مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد باصطدام سيارة بدابة دائرة المركز ووجود متوفى ومصابين، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام، وقادها الرائد المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، والنقيب عمر أبو عقرب معاون مباحث المركز، أنه أثناء قيادة أيمن رمزى راغب ساويرس 41 سنة سائق ويقيم بناحية الصفيحه دائرة المركز السيارة رقم 10844 نقل سوهاج على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده حال مفاداته دابة واصطدم بالسيارة رقم 16695 ملاكى سوهاج قيادة عصام محمد محمد عبد القادر 34 سنة مدرس – ويقيم بناحية الجزازره دائرة مركز المراغة، نتج عن الحادث مصرع "جمال عبد الراضى محمد السيد" 50 سنة مدرس ويقيم بناحية فزاره دائرة مركز المراغة من مستقلى السيارة الثانية، وإصابة قائدى السيارتين، عايده يسى أرمانيوس 45 سنة ربة منزل، فوزية جودة عوض 70 سنة ربة منزل وتقيمان بناحية الصفيحه دائرة المركز من مستقلى السيارة الأولى بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طهطا العام وتحويل قائد السيارة الثانية لمستشفى سوهاج الجامعى.

وبسؤال قائد السيارة الأولى ونجل المتوفـى محمود جمال عبد الراضى 21 سنة حاصل على دبلوم ثانوى تجارى ويقيم بناحية فزاره - دائرة مركز المراغة أيد ما جاء بالفحص، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجارى سؤال المصابين فور إمكانية ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7500 جنح المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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