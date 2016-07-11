الأهلي يعلن عن موعد سفر رمضان صبحي إلى ستوك سيتي

أعلن الأهلي عن موعد سفر نجمه رمضان صبحي إلى إنجلترا من أجل الخضوع للكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى ستوك سيتي.

وذكر الأهلي عبر نشرته الإعلامية أن رمضان يسافر إلى إنجلترا خلال الـ48 ساعة المقبلة لإجراء الكشف الطبي كخطوة أولى قبل إتمام إجرءات انتقاله إلى ستوك سيتي.

وحسب ما ورد بشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الاثنين فإن ستوك سيتي قد اقترب بشدة من الإعلان عن صفقة ضم النجم المصري الشاب. ( اقرأ التفاصيل )

وكان اللاعب قد توجه أمس الأحد إلى السفارة الإنجليزية بالقاهرة للحصول على التأشيرة وإنهاء إجراءات سفره.

اقرأ أيضا- خبر في الجول - تعرف على ما يفصل رمضان عن ستوك سيتي.. وتفاصيل العقد