أخبار عاجلة

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يعلن عن موعد سفر رمضان صبحي إلى ستوك سيتي

Google+ Print
الأهلي يعلن عن موعد سفر رمضان صبحي إلى ستوك سيتي الأهلي يعلن عن موعد سفر رمضان صبحي إلى ستوك سيتي

أعلن الأهلي عن موعد سفر نجمه رمضان صبحي إلى إنجلترا من أجل الخضوع للكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى ستوك سيتي.

وذكر الأهلي عبر نشرته الإعلامية أن رمضان يسافر إلى إنجلترا خلال الـ48 ساعة المقبلة لإجراء الكشف الطبي كخطوة أولى قبل إتمام إجرءات انتقاله إلى ستوك سيتي.

وحسب ما ورد بشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الاثنين فإن ستوك سيتي قد اقترب بشدة من الإعلان عن صفقة ضم النجم المصري الشاب. ( اقرأ التفاصيل )

وكان اللاعب قد توجه أمس الأحد إلى السفارة الإنجليزية بالقاهرة للحصول على التأشيرة وإنهاء إجراءات سفره.

اقرأ أيضا- خبر في الجول - تعرف على ما يفصل رمضان عن ستوك سيتي.. وتفاصيل العقد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع