أخبار عاجلة

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول – وفد من الزمالك يتجه للمقاصة من أجل دونجا وميدو جابر

Google+ Print
خبر في الجول – وفد من الزمالك يتجه للمقاصة من أجل دونجا وميدو جابر خبر في الجول – وفد من الزمالك يتجه للمقاصة من أجل دونجا وميدو جابر

يتوجه وفد من إدارة الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة لنادي للمقاصة من أجل التفاوض على الحصول على خدمات ثنائي الفريق الفيومي، محمود عبد العاطي "دونجا" وميدو جابر.

الزمالك يرغب في ضم ثنائي المقاصة، بجانب المعار إلى المصري محمد مسعد ولكن ضم الأخير لن يتم التطرق له في الجلسة التي ستعقد اليوم الاثنين، حسبما علم FilGoal.com .

وسيقدم الزمالك نصف المبلغ الذي سيتفق عليه مع المقاصة نقدا للفريق الفيومي مع حدوث الاتفاق.

ما هو موقف اللاعبين؟

دونجا لا مانع لديه في الانضمام للزمالك وموقفه لا يعد معقدا مقارنة بزميله ميدو جابر.

بالنسبة لميدو جابر، فإن اللاعب يميل لعدم الدخول في مشاكل مع إدارة فريقه حال قبولها عرض الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سيميل للانتقال إلى الزمالك حال الاتفاق مع المقاصة، ولكن الأمر كله قد يتغير إذا قام الأهلي – الذي يضع ميدو جابر ضمن أولوياته – بخطوة رسمية لضم جناح مصر للمقاصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر