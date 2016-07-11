خبر في الجول – وفد من الزمالك يتجه للمقاصة من أجل دونجا وميدو جابر

يتوجه وفد من إدارة الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة لنادي مصر للمقاصة من أجل التفاوض على الحصول على خدمات ثنائي الفريق الفيومي، محمود عبد العاطي "دونجا" وميدو جابر.

الزمالك يرغب في ضم ثنائي المقاصة، بجانب المعار إلى المصري محمد مسعد ولكن ضم الأخير لن يتم التطرق له في الجلسة التي ستعقد اليوم الاثنين، حسبما علم FilGoal.com .

وسيقدم الزمالك نصف المبلغ الذي سيتفق عليه مع المقاصة نقدا للفريق الفيومي مع حدوث الاتفاق.

ما هو موقف اللاعبين؟

دونجا لا مانع لديه في الانضمام للزمالك وموقفه لا يعد معقدا مقارنة بزميله ميدو جابر.

بالنسبة لميدو جابر، فإن اللاعب يميل لعدم الدخول في مشاكل مع إدارة فريقه حال قبولها عرض الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سيميل للانتقال إلى الزمالك حال الاتفاق مع المقاصة، ولكن الأمر كله قد يتغير إذا قام الأهلي – الذي يضع ميدو جابر ضمن أولوياته – بخطوة رسمية لضم جناح مصر للمقاصة.