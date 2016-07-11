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مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
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مرتضى لجريدة سعودية: كهربا بـ6 مليون يورو.. وأهلي جدة ' نصب ' على الزمالك

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مرتضى لجريدة سعودية: كهربا بـ6 مليون يورو.. وأهلي جدة ' نصب ' على الزمالك مرتضى لجريدة سعودية: كهربا بـ6 مليون يورو.. وأهلي جدة ' نصب ' على الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن ناديه لم يتلقى أي عرض من اتحاد جدة السعودي للحصول على جناح الفريق محمود عبد المنعم "كهربا"، وشدد في الوقت ذاته أنه لن يستغني عن اللاعب بأقل من 6 مليون يورو.

وكان كهربا قد صرح لـFilGoal.com بميله لقبول الانتقال للدوري السعودي (طالع التفاصيل)، كما علم FilGoal.com أن الزمالك تلقى عرضا رسميا لكهربا من خلال وكيل اللاعب أحمد يحيى. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى لجريدة "الرياضية" : "أستغرب أن يقوم نادي محترم مثل اتحاد جدة بالترويج لأخبار غير صحيحة".

وأضاف "لن أتخلص من أهلي جدة لأقع في اتحاد جدة".

ولكن مرتضى استدرك " لو وصلنا عرض حقيقي لكهربا فلن أمانع في التنازل عنه ولكن ألا يكون هذا العرض أقل من ٦ ملايين يورو".

وفي الوقت ذاته، أكد مرتضى أن مماطلة أهلي جدة في تسديد أموال صفقة انتقال لاعب الزمالك السابق محمد عبد الشافي تعد "نصب"، وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سوف ينصف الزمالك في شكواه ضد أهلي جدة.

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