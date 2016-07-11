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أخبار سوريا.. مقتل 16 شخصا بينهم 11 طفلا فى غارات على قرية "إبين" بريف حلب

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أخبار سوريا.. مقتل 16 شخصا بينهم 11 طفلا فى غارات على قرية "إبين" بريف حلب أخبار سوريا.. مقتل 16 شخصا بينهم 11 طفلا فى غارات على قرية "إبين" بريف حلب
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن)، بمقتل 16 شخصا بينهم 11 طفلا فى غارات جوية سورية وروسية استهدفت حيا سكنيا فى قرية "إبين" بريف حلب الغربى.

ونقلت قناة (العربية الحدث) اليوم الاثنين، عن ناشطين قولهم إن عدد القتلى مرشح للارتفاع إثر الحالات الخطرة لعدد من المصابين، فضلا عن وجود مفقودين تحت الأنقاض.

وأشار الناشطون إلى نزوح جماعى لأهالى قرية "إبين"، فضلا عن حالة الذعر التى أصابتهم جراء غارات النظام وروسيا، وكانت مقاتلات حربية روسية وسورية استهدفت، أمس الأول، عشرات الغارات الجوية والصواريخ الفراغية أحياء مدينة حلب، وأفاد المرصد السورى بمقتل 43 شخصا بينهم ما لا يقل عن 12 طفلا.

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مصر 365

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