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كاميرون: من مصلحة بريطانيا البقاء قريبة من الاتحاد الأوروبي

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كاميرون: من مصلحة بريطانيا البقاء قريبة من الاتحاد الأوروبي كاميرون: من مصلحة بريطانيا البقاء قريبة من الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الاثنين، إنه من مصلحة بريطانيا البقاء قريبة جدا من الاتحاد الأوروبي، والتوصل لعلاقة جديدة مع تلك الكتلة التي صوتت لصالح الخروج من الاتحاد في الاستفتاء الذي جرى الشهر الماضي.

وأضاف كاميرون أثناء حديثه مع مسؤولي الفضاء التنفيذيين خلال معرض فارنبورو العالمي للفضاء، إنه يجب أن تقبل بريطانيا بواقع التصويت، ويجب العمل على إنجاحه، بما في ذلك إقامة علاقة جديدة مع شركائها الأوروبيين.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني، إن القرارات الاستراتيجية الكبيرة في الأمر ستكون لرئيس الوزراء المقبل، لكن القاعدة الأساسية للعمل تجري الآن.

وأكد كاميرون أن المصلحة الوطنية والاقتصادية الأساسية لبريطانيا تقتضي البقاء بالقرب من الاتحاد الأوروبي في مجالات العمل والتجارة والأمن والتعاون، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هذا هدف بريطانيا.

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