5 سبتمبر محاكمة شقيقة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر لاتهامها ببيع ملك الغير

أجلت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وبسكرتارية مصطفى رشدى، محاكمة عايدة عبد الناصر حسين شقيقة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، من تهمة بيع ملك الغير لجلسة 5 سبتمبر للمستندات.

كان الممثل القانونى لشركة إعمار مصر للتنمية قد تقدم بجنحة مباشرة تحمل الرقم 16557 و3548 جنح الدقى ضد عايدة عبد الناصر حسين تتهمها، عن نفسها وبصفتها وكيلة عن شقيقها عادل عبد الناصر حسين، ببيعها قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة بطريق القاهرة_ الإسكندرية الصحراوى لشركتهم نظير 6 ملايين جنيه.

و كان قد سبق لهم التصرف ضمن مساحة أكبر قدرها 11 فدانا للسيدة داليا سمير فهمى، منذ عام 1993، وأن الأخيرة قضى لصالحها بصحة ونفاذ ذلك العقد، كما أقامت دعوى بأحقيتها باستلام الأرض وقضى لصالحها فى يونيو 2006، فى حين تصرفت للشركة المدعى بالحق المدنى بالبيع فى نوفمبر من نفس العام.



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