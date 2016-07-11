نيابة بسيون بالغربية تقرر تأجيل استخراج جثث قرية صالحجر لدواع أمنية

قررت نيابة بسيون برئاسة المستشار طارق الحسينى رئيس النيابة، اليوم الاثنين تأجيل استخراج 3 جثث لشقيقين ووالدتهما لتوقيع الكشف الطبى عليهم، لمعرفة أسباب وفاتهم الحقيقية، ليوم السبت القادم لدواع أمنية.

كانت النيابة، قد استجابت للبلاغ الذى تقدم به "رمضان إبراهيم جمعة الهباب" إلى المحامى العام لنيابات غرب طنطا والنائب العام، متهما فيه أرملة شقيقه المدعوة " صباح . س . ب .أ " بقتل شقيقيه ، الأول جمعة إبراهيم جمعة الهباب، و صبحي إبراهيم جمعة الهباب، ووالدتهم المسنة " فهيمة أحمد الهباب " من خلال دس السم لهم فى الطعام بقصد التخلص منهم جميعا، للاستيلاء على الميراث وحدها هى وعشيقها.

وأكد محامي المجني عليهم أنه تم إخطار مديرية أمن الغربية ، ومركز شرطة بسيون ونقطة شرطة صالحجر ، لتأمين عملية استخراج الجثث الثلاثة ، وتم تحديد اليوم الاثنين لاستخراج الجثث ، ووصلت قوة من مركز شرطة بسيون، ولكن ما حدث من تجمهر للأهالي بأعداد كبيرة، اضطرت الجهات المسئولة لتأجيل المعاينة لحين التنسيق الأمنى.

وصرح مصدر أمني أنه تقرر تأجيل استخراج الجثث ليوم السبت القادم بعد تجمهر الأهالى بشكل كبير، لعمل استعداد أمنى من قبل مديرية أمن الغربية.