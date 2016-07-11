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مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
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العثور على جثة مسن مذبوحا بجوار قرية الفردوس السياحية فى بورسعيد

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العثور على جثة مسن مذبوحا بجوار قرية الفردوس السياحية فى بورسعيد العثور على جثة مسن مذبوحا بجوار قرية الفردوس السياحية فى بورسعيد
عثر الأهالى على شخص مذبوح يناهز السادسة والستين عاما من عمره، بجوار قرية الفردوس السياحية غربى بورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت إدارة شرطة النجدة بلاغا من أحد المواطنين بالعثور على جثة رجل يبلغ 66 عاما مذبوحا من رقبته وملقى على الأرض غارقا فى دمائه بجوار سيارة أجرة بالقرب من قرية الفردوس السياحية ببورسعيد.

وانتقل فريق من رجال البحث الجنائى للوقوف على ملابسات الحادث، واستدعاء النيابة العامة لمعاينة الجثة، والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الحميات.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.


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