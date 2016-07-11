أخبار عاجلة

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تركيا تخلى سبيل داعشى ظهر فى مقاطع فيديو بعمليات إعدام نفذها التنظيم

Google+ Print
تركيا تخلى سبيل داعشى ظهر فى مقاطع فيديو بعمليات إعدام نفذها التنظيم تركيا تخلى سبيل داعشى ظهر فى مقاطع فيديو بعمليات إعدام نفذها التنظيم
ذكرت صحيفة زمان التركية الاثنين، نقلا عن مصادر أمنية أن المتهم أحمد جونيش، وهو أحد العناصر الخطيرة المنتمية إلى تنظيم داعش الإرهابى قد هرب بعد أن أخلت محكمة تركية سبيله على رغم ظهوره فى مقاطع على المواقع الإلكترونية وهو يشارك فى عمليات إعدام نفذها التنظيم.

وأشارت الصحيفة أن أحمد جونيش قد اعتقل فى عام 2014 قى مدينة شانلي أورفا جنوب شرق تركيا على خلفية انتماؤة لتنظيم داعش الإرهابى ومشاركته فى عمليات الإعدام التى ينفذها التنظيم.

وقد أصدرت المحكمة قرارا مثيرا للجدل فى حق المتهم أحمد جونيش وهو الإفراج عنه، بعد أن استمعت إلى دفاعه، على الرغم من مقاطع الفيديو التى تظهر مشاركته فى عمليات إعدام ضحايا داعش.

وقالت المصادر إنه تبين أن جونيش قد هرب عقب الإفراج عنه مباشرة إلى سوريا على الرغم من أنه مطلوب فى جرائم لتنظيم داعش داخل تركيا.

وأكد محامى الدفاع عن جونيش أنه ليست هناك أية صلة لموكله بتنظيم داعش الإرهابى استنادا إلى تقرير لجهاز المخابرات التركية وطالب المحكمة بالإفراج عنه، وأخلت المحكمة سبيله بضمان محل إقامته بدعوى عدم وجود احتمال للتعتيم على الأدلة أو الهروب.

وبعد الافراج عن جونيش عجزت السلطات التركية عن اقتفاء أثره ليتردد اسمه من جديد في مذكرة الإدعاء الصادرة من النيابة العامة في غازي عنتاب جنوب شرق تركيا بشأن تنظيم داعش الإرهابي في المدينة. حيث كان هو المتهم الثامن في مذكرة الإدعاء الصادرة بتاريخ 4 مارس2016 والتي تضم 19 مشتبها به.

وتبيِن فيما بعد أن جونيش فر خارج البلاد بعد إطلاق سراحه، إذ نفذت مديرية أمن غازى عنتاب حملات متزامنة ضد تنظيم داعش الإرهابى فى 36 موقعا فى مالاطيا وإلازيغ، وكان جونيش من بين المطلوبين خلال هذه العملية، إلا أن قوات الأمن لم تعثر عليه.

وجاء فى لائحة اتهام أعضاء تنظيم داعش التى أعدتها المحكمة بمدينة غازى عنتاب أن جونيش مازال يمارس أعمال الإرهاب لصالح تنظيم داعش الإرهابى ولذلك لم تتمكن الجهات الأمنية من ضبط المتهم ولم يتم التحقيق معه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟

بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا

فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟

فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟