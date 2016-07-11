تركيا تخلى سبيل داعشى ظهر فى مقاطع فيديو بعمليات إعدام نفذها التنظيم

ذكرت صحيفة زمان التركية الاثنين، نقلا عن مصادر أمنية أن المتهم أحمد جونيش، وهو أحد العناصر الخطيرة المنتمية إلى تنظيم داعش الإرهابى قد هرب بعد أن أخلت محكمة تركية سبيله على رغم ظهوره فى مقاطع فيديو على المواقع الإلكترونية وهو يشارك فى عمليات إعدام نفذها التنظيم.

وأشارت الصحيفة أن أحمد جونيش قد اعتقل فى عام 2014 قى مدينة شانلي أورفا جنوب شرق تركيا على خلفية انتماؤة لتنظيم داعش الإرهابى ومشاركته فى عمليات الإعدام التى ينفذها التنظيم.

وقد أصدرت المحكمة قرارا مثيرا للجدل فى حق المتهم أحمد جونيش وهو الإفراج عنه، بعد أن استمعت إلى دفاعه، على الرغم من مقاطع الفيديو التى تظهر مشاركته فى عمليات إعدام ضحايا داعش.

وقالت المصادر إنه تبين أن جونيش قد هرب عقب الإفراج عنه مباشرة إلى سوريا على الرغم من أنه مطلوب فى جرائم لتنظيم داعش داخل تركيا.

وأكد محامى الدفاع عن جونيش أنه ليست هناك أية صلة لموكله بتنظيم داعش الإرهابى استنادا إلى تقرير لجهاز المخابرات التركية وطالب المحكمة بالإفراج عنه، وأخلت المحكمة سبيله بضمان محل إقامته بدعوى عدم وجود احتمال للتعتيم على الأدلة أو الهروب.

وبعد الافراج عن جونيش عجزت السلطات التركية عن اقتفاء أثره ليتردد اسمه من جديد في مذكرة الإدعاء الصادرة من النيابة العامة في غازي عنتاب جنوب شرق تركيا بشأن شبكة تنظيم داعش الإرهابي في المدينة. حيث كان هو المتهم الثامن في مذكرة الإدعاء الصادرة بتاريخ 4 مارس2016 والتي تضم 19 مشتبها به.

وتبيِن فيما بعد أن جونيش فر خارج البلاد بعد إطلاق سراحه، إذ نفذت مديرية أمن غازى عنتاب حملات متزامنة ضد تنظيم داعش الإرهابى فى 36 موقعا فى مالاطيا وإلازيغ، وكان جونيش من بين المطلوبين خلال هذه العملية، إلا أن قوات الأمن لم تعثر عليه.

وجاء فى لائحة اتهام أعضاء تنظيم داعش التى أعدتها المحكمة بمدينة غازى عنتاب أن جونيش مازال يمارس أعمال الإرهاب لصالح تنظيم داعش الإرهابى ولذلك لم تتمكن الجهات الأمنية من ضبط المتهم ولم يتم التحقيق معه.