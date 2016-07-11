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مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
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سكاي تؤكد: ستوك يقترب من ضم رمضان صبحي.. واللاعب قد يخرج معارا

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سكاي تؤكد: ستوك يقترب من ضم رمضان صبحي.. واللاعب قد يخرج معارا سكاي تؤكد: ستوك يقترب من ضم رمضان صبحي.. واللاعب قد يخرج معارا

قال تقرير صحفي إنجليزي إن رمضان صبحي نجم الأهلي يقترب من الانضمام إلى ستوك سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب ما ورد بشبكة "سكاي سبورتس" فإن ستوك سيتي قد اقترب بشدة من الإعلان عن صفقة ضم النجم المصري الشاب.

وكان صاحب الـ19 عاما قد ساهم في فوز الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ38 في تاريخه، ومن المتوقع أن يرحل إلى ستوك سيتي خلال أيام حسب التقرير.

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وأشار التقرير إلى أن ستوك سيتي سيدفع مبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يعير اللاعب مرة أخرى لأحد الأندية الأوروبية لكي يكتسب الخبرة ويساعده ذلك ليكتسب أيضا تصريح العمل بالمملكة البريطانية المتحدة.

ويناقض تقرير سكاي سبورتس ما قالته "بليتشر ريبورت" قبل أيام، والذي أكد أن رمضان لن يتم إعارته، كما علم FilGoal.com أن ممثلي ستوك أخبروا ممثلي رمضان أن اللاعب لم يتم إعارته.

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وكان رمضان صبحي قد شارك في 6 مباريات لمنتخب في أخر 12 شهرا، وهو أقل من متطلبات مكتب العمل في بريطانيا لمنحه التصريح.

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وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد قال إن اللاعب قد ذهب للسفارة يوم الأحد لإنهاء إجراءات استخراج تأشيرة سفره لإنجلترا.

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فيديو اليوم السابع

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