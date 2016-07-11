دراسة أسترالية: الوحدة ترفع فرص الإصابة بالاكتئاب والرهاب الاجتماعى

تواصل الأبحاث الطبية التحذير من مخاطر الوحدة والعزلة على الإنسان، إذ ثبت أنها تتسبب فى مخاطر صحية كبيرة تشمل السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب الضغط النفسى الكبير الذى يتعرض له الشخص الذى يعانى من العزلة.

وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة سوينبورن الأسترالية أن الوحدة قد تتسبب فى الإصابة بالكثير من الأمراض والاضطرابات النفسية، حيث ترفع خطر الإصابة بالاكتئاب والرهاب الاجتماعى وجنون الارتياب أو البارانويا.

وشملت الدراسة أكثر من 1000 شخص، تتراوح أعمارهم بين 18 و87 عاما، واستمرت لمدة 6 شهور، وكشفت النتائج أيضا أن الأشخاص الذين يعانون من الرهاب الاجتماعى يصبحون أكثر عرضة للوحدة والعزلة فى المستقبل.

ويكثف العلماء أبحاثهم حاليا للتوصل إلى تقنيات جديدة تحد من الوحدة والعزلة، وبالتالى الحد من الإصابة بالاضطرابات النفسية المحتملة، ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Journal of Abnormal Psychology" خلال شهر يوليو الجارى.

أضرار خطيرة للوحدة

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- "الوحدة قاتلة كالسرطان" وترفع فرص الإصابة بأمراض القلب والضغط والسكر

>وفى السياق ذاته كشفت مؤخرا دراسة أمريكية أشرف عليها باحثون من جامعة نورث كارولينا أن العزلة ترفع خطر الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة مثل مرض السكر وأمراض القلب والسرطان والكثير من الاضطرابات المرضية الأخرى.