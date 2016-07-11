استئصال "جنين "عمره 3 أشهر ونصف من بطن طفل فى جراحة نادرة بالإسكندرية

معاناة طويلة عاشها الطفل "معاذ .ا" مع الآلام المستمرة بالبطن، وبكاء طول الليل والنهار وعرض مستمر على الأطباء، حيث يتم كتابة علاج دون تشخيص لحالة الطفل حتى تم عرض الطفل بقسم جراحة الأطفال مستشفى الشاطبى الجامعى إثر تعرض الطفل لحالة قىء وإسهال شديد.

وقام الدكتور صابر وهيب رئيس قسم جراحة الأطفال كلية الطب – جامعة الإسكندرية، بمناظرة الحالة، وعليه تم إجراء الفحوصات اللازمة وتبين بعدها وجود ورم ببطن الطفل يبلغ 40 سم*35سم .

وقام الدكتور صابر وهيب وفريق من أطباء الجراحة التخدير تامر غنيم وعلياء ربيع بإجراء جراحة عاجلة، تبين أثناء الجراحة أن هذا الورم عبارة عن جنين طفيل داخل بطن الطفل يتغذى من الشريان الأورطى، ويعتبر من الحالات النادرة التى لا يزيد عددها على مستوى العالم عن عشرين حالة.

وهذه الحالات من المفترض أن يتم تشخيصها أثناء متابعة الحمل للأم، حيث تكون البداية أنها حامل فى توأم، ويتحوصل واحد منهم داخل الآخر ويتغذى على شريان داخلى بديل للمشيمة وحتى وفاته داخل تجويف بطن التوأم، ويقدر عمر الجنين بـ 3 أشهر ونصف، ويحتوى على أمعاء رفيعة وامتدادها ويعتبر الجنين الطفيلى من التشوهات الخلقية التى تصيب الأجنة وتحدث نتيجة عوامل وراثية أو بيئية نتيجة تلوث البيئة وما يؤديه ذلك من مضاعفة نسبة التشوهات الخلقية ووزن الجنين حوالى 850جم.

وتم إجراء الجراحة بنجاح والطفل موجود بالعناية الجراحية بقسم جراحة الأطفال مستشفى الشاطبى الجامعى، ويتوقع خروجه من المستشفى بعد الـ48 ساعة القادمة.



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صورة الورم



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صورة الجنين الذى ببطن الطفل

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