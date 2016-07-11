مارتن يول يستبعد رمضان صبحي ويضم صالح جمعة أمام حرس الحدود

أعلن الهولندي مارتن يول، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود، والمقرر لها غدًا الثلاثاء، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس مصر.

وشملت القائمة: أحمد عادل عبد المنعم، مسعد عوض، شريف إكرامي، أحمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، محمد نجيب، سعد سمير، رامي ربيعة، حسين السيد، صبري رحيل، مؤمن زكريا، عماد متعب، جون أنطوي، عمرو جمال، أحمد الشيخ، صالح جمعة، السولية، حسام غالي، أحمد حمدي.

واستبعد يول، كلا من إيفونا وعبد الله السعيد ورمضان صبحى وأحمد ربيع الشيخ وأحمد حجازى وحسام عاشور ووليد سليمان، على أن ينضم الثلاثى الأخير لمعسكر الإسكندرية يوم الأربعاء.



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