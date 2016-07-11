مقتل وإصابة 22 من مليشيات الحوثيين وصالح فى قصف مدفعى للجيش اليمنى غرب تعز

ذكرت مصادر بالمقاومة، أن 9 من مليشيات الحوثيين وصالح قتلوا وأصيب 13 آخرون فى قصف مدفعى، قامت به قوات الجيش اليمنى والمقاومة على مواقعهم فى منطقة الضباب غرب تعز.

وقال المركز الإعلامى للمجلس العسكرى - فى تقريره اليومى عن سير العمليات العسكرية بتعز - "إن المليشيات واصلت قصف مواقع الجيش والمقاومة والمناطق السكنية طوال أمس بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا فى مناطق معسكر اللواء 35 مدرع بالمطار القديم غرب المدينة ومناطق أخرى فى الشرق، مما أدى إلى مقتل جندى وإصابة اثنين، بالإضافة إلى إصابة 3 مدنيين".

وأضاف أن اشتباكات عنيفة جرت بين الجانبين فى حيفان والوازعية جنوب تعز المجاورتين لمحافظة لحج وجبهة الزنوج وعصيفرة شمال المدينة، فيما استمرت المليشيات فى حشد تعزيزاتها من أفراد وآليات عسكرية إلى مواقع تمركزها المحيطة بالمدينة.

وذكر المركز الإعلامى للمقاومة فى إقليم أزال أن الاشتباكات جرت على امتداد جبهات القتال فى نهم الليلة الماضية فى الوقت الذى قامت فيه طائرات التحالف العربى بقصف مواقعهم فى منطقة المجاوحة بالمديرية ومنطقة جبيب الواقعة فى منطقة بنى بهلول بمديرية سنحان التابعة لمحافظة صنعاء.