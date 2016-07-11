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رئيس مجلس النواب يغادر إلى روسيا

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رئيس مجلس النواب يغادر إلى روسيا رئيس مجلس النواب يغادر إلى روسيا

علي عبد العال رئيس مجلس النواب (أرشيفية)

غادر مطار القاهره الدولي، اليوم الإثنين، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب متجها الى روسيا عبر ميونخ بألمانيا وذلك لتوقف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو، حيث يبدأ عبدالعال زيارة تستغرق ٣ أيام  لعقد عدة لقاءات مشتركة مع كبار المسئولين في روسيا.

وصرحت مصادر امنية بالمطار أن رئيس مجلس النواب غادر البلاد والوفد المرافق له والذي يضم ٦ أفراد من الاستراحة الحكومية على الطائرة المصرية المتجهة الى ميونخ.

 

رئيس مجلس النواب يغادر الي روسيا

 

كتب – محمد عبيد

 

غادر مطار القاهره الدولى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب متجها الى روسيا عبر ميونخ بالمانيا وذلك لتوقف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو ، يبدا عبدالعال زيارة تستغرق ٣ ايام  لعقد عدة لقاءات مشتركة مع كبار المسئولين في روسيا .

 

صرحت مصادر امنية ان رئيس مجلس النواب غادر البلاد والوفد المرافق له والذي يضم ٦ أفراد من الاستراحة الحكومية على الطائرة المصريةالمتجهة الى ميونخ .

 

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