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«كارتر» خلال زيارته للعراق: سنستخدم قاعدة القيارة لاستعادة الموصل

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«كارتر» خلال زيارته للعراق: سنستخدم قاعدة القيارة لاستعادة الموصل «كارتر» خلال زيارته للعراق: سنستخدم قاعدة القيارة لاستعادة الموصل

وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر

قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، إن القوات الأميركية وقوات التحالف ستستخدم القاعدة الجوية التي تمت استعادتها مؤخرًا في القيارة كمنصة انطلاق لمعركة طال انتظارها لاستعادة الموصل من مسلحي تنظيم “داعش”.

ووصل وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إلى العراق، صباح اليوم الاثنين، في زيارة لم يعلن عنها من قبل وذلك للاجتماع مع قادة عسكريين أميركيين ومسؤولين عراقيين.

وقال كارتر، أثناء قيامه بزيارة العراق، إن المستشارين الأميركيين مستعدون لمرافقة الكتائب العراقية اذا تطلب الأمر، أثناء تحركها باتجاه الموصل.

وذكر مسؤولون عراقيون أن كارتر سيجتمع مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الدفاع خالد العبيدي، واللفتنانت جنرال الأميركي شون ماكفارلاند قائد قوات التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وقالت القوات العراقية السبت الماضي، إنها استعادت السيطرة على قاعدة القيارة الجوية على بعد 60 كيلومترا جنوبي الموصل وهي أكبر مدينة عراقية في قبضة التنظيم المتشدد.

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