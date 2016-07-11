دراسة: تمارين الأيروبكس تساعد فى تحسين حالة مرضى قصور عضلة القلب

توصلت دراسة طبية إلى أن ممارسة تمارين الأيروبكس الهوائية مثل المشى السريع أو الجرى أو السباحة يساعد فى استعادة نظام مراقبة تعزيز فعالية البروتين الخاص بعضلة القلب، خاصة بين مرضى القلب.

ويعد هبوط عضلة القلب النهاية المشتركة للعديد من أمراض القلب الوعائية، حيث تتميز هذه المتلازمة بانخفاض النتاج القلبى، الذى يؤدى إلى ضيق فى التنفس، وعدم القدرة على مزاولة أى نشاط رياضى والوفاة فى نهاية المطاف.

وقال الباحثون "إنه على الرغم من هبوط عضلة القلب، تبدو هذه المتلازمة متعددة العوامل ونقطة مشتركة للعديد من أمراض القلب، حيث يعمل تراكم البروتينات فى خلايا القلب فى زيادة حدة هبوط عضلة القلب، مشددين على أن البروتينات تعد المسئول الأول عن التفاعلات الكيميائية المطلوبة لتأمين الخلايا الصحية، وذلك عن طريق سلسلة من الأحماض الأمينية".

وأظهرت نتائج الأبحاث، التى أجريت على مجموعة من فئران التجارب، أن تراكم البروتين لدى الفئران الذين يعانون من هبوط فى عضلة القلب كان مرتبطا بتعطل نظام التحكم فى جودة البروتين فى القلب، فى الوقت الذى لا يوجد فيه علاج دوائى مستهدف لمراقبة جودة هذه البروتينات.

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