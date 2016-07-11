بعد حصوله على ماجستير هارفارد.. نادر بكار: سأعمل على بذل العلم لأبناء وطنى

توجه نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، بالشكر لكل من هنأه بحصوله على درجة الماجستير فى الإدارة الحكومية من جامعة هارفارد الأمريكية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وكتب " بكار" تدوينه على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا " شكرا لكل من بارك تخرجي من هارفارد، سأعمل بإذن الله جاهدا على بذل هذا العلم لكل أبناء وطني و أمتي".
وقد حصل نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور، الجمعة الماضية على درجة الماجستير فى الإدارة الحكومية من جامعة هارفارد الأمريكية.
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تدوينه نادر بكار
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نادر بكار فى حفل الماجستير
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صورة لنادر بكار
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نادر بكار مع شهادة الماجستير
>- لقاء "بكار"و"تسيبى لفينى"يشعل الخلاف السياسى مع السلفيين.. مواقع الدعوة السلفية تلتزم الصمت.. داليا زيادة تطالب قيادى حزب النور بكشف تفاصيل اللقاء..ومختار نوح: تركوا عباءة الدين من أجل السياسة
بالصور .. نادر بكار يحصل على "الماجستير" من جامعة هارفارد الأمريكية
الدعوة السلفية تهنئ نادر بكار بنجاحه فى هارفارد.. والإخوان: ثمن حلق لحيته