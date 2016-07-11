بعد حصوله على ماجستير هارفارد.. نادر بكار: سأعمل على بذل العلم لأبناء وطنى

توجه نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، بالشكر لكل من هنأه بحصوله على درجة الماجستير فى الإدارة الحكومية من جامعة هارفارد الأمريكية.

وكتب " بكار" تدوينه على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا " شكرا لكل من بارك تخرجي من هارفارد، سأعمل بإذن الله جاهدا على بذل هذا العلم لكل أبناء وطني و أمتي".

وقد حصل نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور، الجمعة الماضية على درجة الماجستير فى الإدارة الحكومية من جامعة هارفارد الأمريكية.



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تدوينه نادر بكار



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نادر بكار فى حفل الماجستير



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صورة لنادر بكار



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نادر بكار مع شهادة الماجستير

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بالصور .. نادر بكار يحصل على "الماجستير" من جامعة هارفارد الأمريكية

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