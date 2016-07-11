المتحدث العسكري: إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ179 شخص بالإسكندرية (صور)

قال المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، إن القوات البحرية نجحت فى إحباط محاولة ثالثة للهجرة غير الشرعية لـ179 شخصا من جنسيات مختلفة بالإسكندرية متجهة شمالاً إلى إحدى دول جنوب أوروبا فى أقل من 24 ساعة.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان له عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “استمراراً لجهود القوات البحرية فى أداء واجبها الوطنى فى تأمين سواحل البلاد، وأثناء قيام إحدى القطع البحرية بتأمين سواحل الإسكندرية , تم الإشتباه فى بلنص صيد يحمل إسم ( عبد الرحمن الصافى ) , وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش تبين وجود عدد (179) فرد هجرة غير شرعية من جنسيات مختلفة ( مصر – السودان – جزر القمر – إريتريا – غينيا – غانا )، هذا وقد تم إقتياد البلنص والأفراد إلى القاعدة البحرية برأس التين حيث تم تقديم الرعاية الطبية والادارية اللازمة لهم وتسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم”.