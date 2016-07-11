بالصور.. أخبار سوريا.. المرصد: مقتل 5 وإصابة 80 شخصا إثر تصعيد القصف بحلب

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره فى بريطانيا، اليوم الاثنين، أن 5 مواطنين على الأقل قتلوا وأصيب 80 آخرون، إثر تصعيد عمليات القصف منذ فجر اليوم على أحياء بمدينة حلب، منها الميرديان والمشارقة والمحافظة والاسماعيلية وبستان الزهرة والسريان القديمة والسليمانية والمارتينى وميسلون والجميلية والمنشية القديمة ومحيط ساحة سعد الله الجابرى وباب الفرج.

وأضاف أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات حرجة ووجود مفقودين، فيما أسفرت مئات القذائف التى سقطت منذ فجر اليوم عن أضرار مادية كبيرة واندلاع نيران فى ممتلكات مواطنين.

على جانب آخر، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) عن المرصد، قوله إن قوات تحالف (سوريا الديمقراطية) المدعومة من التحالف الدولى قد أحرزت تقدما فى معاركها ضد مسلحى داعش فى مدينة منبج بالريف الشمالى الشرقى بحلب.



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أثار الاشتباكات فى سوريا



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خسائر المواجهات المسلحة فى حلب



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الاوضاع فى سوريا



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أحد المصابين جراء الاشتباكات



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مصابى الاشتباكات



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أحد المنازل السورية



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أثر المواجهات فى حلب



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نقل مصابين