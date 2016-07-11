تبادل إطلاق نار بين قوات الرئيس سلفاكير ورياك مشار فى جوبا

شهدت جنوب السودان وقوع انفجارات عنيفة وتبادل إطلاق نار فى العاصمة جوبا بين قوات الرئيس سلفاكير ونائبه الخصم مشار على، وذلك وفق ما قالت قناة العربية فى خبر عاجل.

وفى وقت سابق، اتهم المتحدث باسم نائب الرئيس فى دولة جنوب السودان رياك مشار، قوات موالية لرئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، بإطلاق النار على مقر إقامته.

ونقلت قناة (سكاى نيوز عربية) عن المتحدث، المقيم خارج البلاد قوله، إن إطلاق النار جرى من طرف القوات الموالية للرئيس سيلفاكير فى العاصمة جوبا، قبل أن تعود الأوضاع إلى الهدوء، مشيرا إلى أن مقر إقامة مشار تعرض للهجوم مرتين اليوم، بينهما واحدة باستخدام دبابات وطائرات مروحية، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه على اتصال مباشر مع مشار.

- نائب رئيس دولة جنوب السودان يتهم قوات سيلفا كير بإطلاق النار على مقره