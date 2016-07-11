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الليلة.. عرض فيلم «لسه فيه روح» فى برنامج «إتفرج يا سلام»

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الليلة.. عرض فيلم «لسه فيه روح» فى برنامج «إتفرج يا سلام» الليلة.. عرض فيلم «لسه فيه روح» فى برنامج «إتفرج يا سلام»

يعرض برنامج “إتفرج ياسلام” الفيلم التسجيلي “لسه فيه روح” إخراج ماريان رمسيس، في العاشسرة والنصف مساء اليوم  الاثنين على القناة الثانية بالتليفزيون المصري.

الفيلم حاصل على جائزة أحسن فيلم تسجيلي في مهرجان أكاديمية الشروق،ويرصد ظاهرة انتشار المرضى العقليين في شوارع القاهرة،وتناقش العمل والظاهرة الناقدة ماجدة خير الله .

  برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب ،إخراج عبد السلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية،وإلقاء الضوء على مضامينها،ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.

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