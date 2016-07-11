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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بسوهاج‎

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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بسوهاج‎ إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بسوهاج‎

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بحالة إعياء وقيئ شديد ، عقب تناولهم وجبة غذائية غير طازجة ، بناحية الحسنة – دائرة مركز طما.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول كل من “محمد أحمد محمد أحمد”، 48 سنة – عامل زراعي، و “فتحية محمد أحمد حسن”- 39 سنة ، ربة منزل [ زوجة الأول ] ، و “إسلام محمد أحمد”، 21 سنة ،و” فارس محمد أحمد”، 17 سنة ، و”نورهان محمد أحمد”، 13 سنة – وجميعهم يقيمون بناحية الحسنة – دائرة المركز مصابين بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر” إدعاء تناول طعام فاسد”.

بالإنتقال والفحص وسؤال الأول، قرر حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي غير طازجة “ملوخية “، مما نتج عنه إصابتهم، ونفي الشبهة الجنائية .
> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3123 – إداري المركز لسنة 2016 ، وجاري العرض علي النيابة العامة .

 

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